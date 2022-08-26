黃宏軒2018年參加《青春有你》備受關注，不料卻在練習途中受傷。（羅永銘攝）

挺過低潮的黃宏軒在藍隊散播正能量，激勵所有隊員。（羅永銘攝）

25歲黃宏軒為《全明星運動會4》的藍隊狀元，外表斯文帥氣的他，已單身超過1年，他笑說遇到喜歡的人會主動出擊，直球告白「我喜歡妳」，喜歡的理想型？他說對樂觀、大方、聊得來的姐姐特別有好感，「溝通很重要，畢竟要有來有往的相處，雖然我是佔有慾強的獅子座，但我還是喜歡被照顧的感覺。」外表方面則沒特別喜好，唯獨在意指甲的乾淨度，最受不了指甲很長、很黑的人。

他在去年與大6歲的荳荳（何紫妍）傳出緋聞，他解釋2人是好朋友，目前仍保有聯繫，那荳荳會探班《全明星4》嗎？他則笑說會有點敏感。將來戀愛會公開嗎？他表示要看2人交往階段跟穩定程度決定，「身為男生要有擔當，愛了就要負責。」

黃宏軒2018年曾參加大陸選秀節目《青春有你》，他是數萬人中前3名入選，也是少數擁有2個麥克風的參賽者，不料他卻在比賽前3天因凌晨練舞不慎摔傷導致腳部骨折，當日，他身上的麥克風被收回，原本圍繞著他打轉想一起組隊的參賽者也都消失，「我當時雖沒有憂鬱，但性格有很明顯的變化，完全不想跟大家講話」，感到夢想破滅的他忍不住躲在宿舍廁所大哭，「房間都有監視，我怕被聽到哭聲就故意咬一個毛巾，哭了很久也很疲累。」他因為這事消失在螢光幕前2年多，「我常被問出道多久，我都說我現在才開始，以前不算是出道」。

談到加入《全明星》的契機，黃宏軒說其實前幾季都有收到邀請，但當時對自己不夠有信心，擔心無法勝任，直到第4季才決定奮力一搏，會擔心傷勢影響比賽？他說，已經與傷痛共存很多年，比賽時不會去想哪邊痛，而是會想要如何在比賽秒數中取得勝利。

黃宏軒在演藝圈交友廣闊，常與柯震東、徐謀俊等人打球運動，他稱讚柯震東運動相當在行，如果參加《全明星》一定會獲得狀元，2人之間誰比較強？他思考後笑說：「讓給他，他比較強！」他解釋2人擅長的不一樣，如果比力氣的話，柯震東略勝一籌，而他則是爆發力比較好。

身為藍隊狀元的他，在測試賽時因成績不夠理想，遭到酸民批評「這麼瘦會運動嗎」、「是花瓶吧」，更直言他會是鍋底隊員，沒想到最終他獲得錢薇娟青睞成為狀元，他說被宣布是狀元的那刻腦中一片空白，「沒想到會成為狀元，因為這季很多怪物選手，我這個半調子只能拼，不能丟臉，必須付出150％努力才行」。

黃宏軒表示不在意酸言酸語，而是將其視為督促的動力，「以前有個帳號一直罵我，後來看到我的努力後就轉為支持」，他也將這股正能量散播給藍隊的隊員們，總在士氣低迷時替大家打強心針，談到同隊的翁滋蔓自參加比賽後就飽受網友攻擊，他心疼的說：「蔓姐會證明自己的，每次練習她都是最後一個走，她會讓酸民看到她付出的努力，屆時一定會看到她超過預期的表現。」