陳柏全奪新秀古典形體第1名，也將代表花蓮參加全民運。（肌肉工廠提供）

領隊蕭江宗元、教練吳詩韻與花蓮好手薛珮妤。（肌肉工廠提供）

教練吳詩韻與來自彰化的超級女子比基尼冠軍葉珮如合影。（肌肉工廠提供）

健身風氣興起，這幾年花蓮也陸續開拓新的健身房，尤其在疫情過後，國內外賽事陸續舉行。在花蓮致力推廣健美運動的教練蕭江宗元，這次組隊北上參加國內健美運動盛事「總統盃」錦標賽，多達7名選手取得佳績，當中有專職選手，還有護士、物理治療師，為了體態、健康，在工作之餘努力健身，最終拿下好成績。

全國總統盃健美健身錦標賽暨IFBB世界盃國手選拔賽，上週在臺北市立體育館4樓舉行，除了疫情影響，每年參賽人數有增無減，今年吸引近400名運動員參加，各縣市選手也將此賽事定位為10月嘉義縣全民運動會前哨戰。

花蓮肌肉工廠老闆蕭江宗元表示，花蓮運動人口愈來愈多，健身運動過去被認為「練大肌肌」，是年輕人專利，但這幾年有許多年長輩為防肌肉流失，或在兒女鼓勵下，來到健身房流汗運動，也有許多平日有工作者，在下班後仍勤於往健身房訓練，為了體態也為健康。

本屆總統盃，花蓮許多健美好報名參賽，健身工廠也在蕭江宗元、教練吳詩韻組團下，帶領8名選手北上參賽，7名選手拿下佳績，更勇奪團體組全場總成績第3名。得獎選手有：柯承砡（古典健美第1名、健體第2名）、陳柏全（新秀古典形體第1名、傳統健美第3名）、謝凱喧（女子健康小姐第3、形體第3）、林冠綸（男子新秀健體第5、古典形體第5）、孫柏愋（新秀古典形體組第5名）、薛珮妤（形體，女子不分集第6名）、林怡萱（比基尼第6名）。

選手中，陳柏全日前才拿下苗栗健美賽事第二名，並獲選全民運花蓮代表隊，被認為有機會為花蓮奪冠。另外謝凱喧是物理治療師，形體是她的強項，也是健力三項選手，而擔任護理師的林怡萱，報名參賽也入選比基尼組6強。蕭江宗元說，樂見健身健美運動有更多人參與。

花蓮健身房林立，據悉大型連鎖健身房，近年又將陸續到花蓮展店，並大舉招募會員，也有中小型健身房，主攻教練一對一教學健身，同時也有致力推廣健美比賽，培訓選手，花蓮健身運動多元化，對喜愛健身、健美運動的人來說多了更多選擇。