台北國際藝術博覽會推出「MIT新人推薦特區」邁入第15年，原住民個展專區也邁入第3年，本屆媒合的藝術家與畫廊名單26日曝光，今年也設立了15周年特展，策展人謝佩霓便指出：「開創之外更難的是持之以恆」也以15年的回顧，展望未來的15年。

台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI）由中華民國畫廊協會主辦，而文化部以「扶植青年藝術發展，提供青年藝術創作舞台，透過補助機制支持轉導新銳人才」的「MIT新人推薦特區」計畫也已邁入15年，共計推薦媒合120位青年藝術家。文化部藝術發展司副司長吳宜璇指出，可由此計畫看出台灣青年藝術家創作能量豐沛，且每一屆都帶來具當代議題的關注。

MIT評審委員代表游文玫指出，今年徵選資格由35歲放寬至40歲，本屆共87位藝術家報名，人數上較去年增加25％，而35至40歲報名者占總報名人數36％，評審共識也認為創作品質更成成熟，在媒材變化上看，過去作品以平面繪畫為主，今年裝置藝術、複合媒材增加24％，亦可看出創作趨勢更為當代與大膽。入選的8位藝術家為李宜亞、吳修銘、邵士銘、陳昱榮、黃婷毓、黃敬中、黃彥勳、魏維德；原民會「原住民個展專區」則入選馬郁芳、高敏修2位藝術家。

MIT 15周年特展策展人謝佩霓指出：「藝術家的成長，第一個10年是要接受其他藝術家的考驗，第二個10年是要受業界支持、認可，進而被國際看見」回望過去的15年已有多位新銳藝術家藉此平台而被認同，並在國外發光發熱，此時辦特展，也是下一個15年的開始。

獲選的藝術家，不乏由生命經驗出發作為創作元素，藝術家黃敬中以炭作為媒材，曾到義大利學習古典馬賽克鑲嵌，他過去多投入公共裝置藝術的設計創作，2020年開始個人創作，希望連結土地與親緣，將祖父曾經營竹紙工廠的生命經驗，運用馬賽克與台灣傳統剪黏工藝，將炭轉化為當代藝術。

魏維德的一系列作品，結合了復古元素如阿嬤的貢桌和自己的想像：拜拜都是拜哪些神明？難道不可以是蝙蝠俠？反正都是正義！入選的原住民藝術家馬郁芳羯由擬人的動物形象，思考人與動物之間異質碰撞的無限可能，「尤其疫情以來，更覺得人不是主宰，人和其他動物其實是平等的。」