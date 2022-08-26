前衛福部長陳時中否認疫苗採購合約遭封存，國民黨立委洪孟楷近日調閱疫苗採購資料時，但衛福部卻仍回覆去年11月初至12月底已提供調閱。洪下午質疑，去年看過就不能再被看？花人民400億納稅錢卻如此傲慢，哪門子「公開透明」？

洪孟楷批評，陳時中一再強調沒有什麼不能公開，但真的問到衛福部資料時，卻是大打太極，還直接回覆去年已經公開兩個月了，所以未來都不能有人再詢問了嗎？這種態度令人無法領教。

洪孟楷也質疑，代表我國簽約採購疫苗的是疾管署署長周志浩，但陳時中卻以機密為名要合約封存三十年，當初簽約有這樣的規定？還是陳強拉周背書、陷周於不義？

洪孟楷表示，去年調閱小組所能看到的資料就是塗滿黑字的閹割版合約，且還有期間限定；日前再索取疫苗採購單劑價格資料，衛福部直到昨日才回文，但內容不僅沒針對問題回覆，還推稱資料去年11月到12月底已給調閱小組看過。

洪孟楷批評，全世界沒有一個像這樣的政府，花人民400億納稅錢，明細卻不敢公開，看到這種政府機關回文，拳頭都硬了，不只半套、還有期間限定的合約檢視，真的應證陳時中前部長的名言「世界怎麼跟得上台灣」。