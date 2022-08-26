「話題女王」又有新身份了！將在年底以無黨籍身份角逐新北市板橋區議員席次的李婉鈺，在選戰倒數3個月之際，於今（26）日發表個人第一本著作《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》全書除了分享自己的家庭、工作經歷，更是完整揭露6段情史，自我剖析感情世界，也希望透過自己的感情故事，給正在為情所困的讀者啟發，成為照亮他們的「燈」。

李婉鈺在今年3月份生日時，正式對外宣布將參加板橋區的新北市議員選戰，此後也開始積極選戰運作，不僅透過社群分享在地美食訊息，與各里長互動介紹鄰里資訊，甚至又因為土城寵物業者事件，與民進黨現任議員戴瑋姍隔空互槓。如今，她在選戰剩下3個月的時候，發表自己的第一本新書，讓她的身份從此又多了一個作家頭銜。

在許多人認知裡的李婉鈺，都是透過媒體的報導，得知她曾經擔任過空姐、土木工程師、新北市議員，擁有建築及都市設計博士學位，同時也有多段著名的情史，各種斜槓身份與精彩的感情世界，都讓她曾經是媒體的焦點。

今天發表的新書，不僅分享她從小的家庭教育，也介紹了自己從空服員、高鐵工程師到民意代表的新路程，同時也再一次詳細說明當年令她選舉失利的張碩文事件始末，最後更是一一細數外界最關心的感情世界，6段情史與6個男人，李婉鈺說，透過這樣的方式，不僅是對自己感情的自我剖析，更要給其他正在為情所困的讀者啟發。

最後她也說，書名的副標「勇敢女人，也可以很可愛。」就是要讓大家看見有別於媒體上給人豪爽、強悍形象的李婉鈺，私底下的自己，是個對朋友有情，喜歡美好事物的可愛女人。