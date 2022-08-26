勞動部長期推動多元培力計畫及各式勞工微型創業貸款補貼，其中也有許多單位會推出應景商品，勞動部集結81個單位並推出中秋型錄，也呼籲民眾可以採購協助在地團體。

據統計，多元培力計畫單位目前每年約協助460餘個單位、共聘用2000多人，包括微型創業鳳鳯貸款、就業保險失業者貸款及失業中高齡及高齡者貸款利息補貼每年約協助700多個事業單位、約聘用2100餘人。

其中如位在苗栗的「協盛養蜂園」，負責人劉培琴發現過去蜂蜜多為中高齡者食用，為了打進年輕人市場，透過微型創業鳯凰貸款利息補貼協助，成功打造品牌，也建置年輕人可以接受的小包裝蜂蜜，她說，目前網路銷售營業額已占整體收入約7成。

新生活社福利發展促進會則透過多元及培力計畫，開發出多樣性的商品，其創辦人羅素如說，透過計畫協助，目前聘用的人數已成長至45人，也有穩定收入用以支持在地學童課後輔導等。

勞動部勞動力發展署創新中心主任游明鑫說，勞動部輔導單位致力於發展在地特色產業，並幫助失業者在地就業，呼籲民眾在中秋佳節時，可以也能支持在地店家。