年底選情升溫，被喻為藍營最佳母雞的新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕成為許多議員參選人最搶手的合照看板人選；最近台中市議員羅廷瑋和同黨議員參選人鄭伯其就不約而同，掛出與侯友宜、盧秀燕的「二+一」合照看板，議員參選人在超級助選員力挺下，不但吸晴，也容易搏得民眾好感。

台中市議員參選人鄭伯其掛出侯盧二人聯名推薦的看板。鄭伯其提供

由於侯友宜和盧秀燕不但是現任六都市長，且民調一直穩定領先對手，因此引來不少藍營選將紛紛要求與侯、盧二人合體拍攝競選廣告看板，藉兩位市長的高知度和選民拉近：同時，這次在台中街頭，也是首度出現侯友宜與盧秀燕的聯合推薦看板，展現藍營全國串連的團結氛圍。

掛出聯名推薦看板的台中市議員羅廷瑋表示，新北市長侯友宜給人的印象就是鐵漢，台中市長盧秀燕是柔情的代表。未來他將秉持「鐵漢柔情」的特質，在議會以鐵漢的堅持來監督市政、把關預算；在面對選民或陳情時需要展現柔情及同理心。

同樣受到「最強母雞」聯名推薦，還有參選台中市大里霧峰區的市議員參選人鄭伯其。他表示，自己是基層出身，在過去幾屆的里長歷練中，扎實的里民服務及公共事務的積極參與，能獲得兩位五星級市長的認可及加持，未來他會更努力爭取鄉親支持，不會讓「最強市長」漏氣。