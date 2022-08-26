日經225指數在美國升息及日圓貶值下，在全球熊市裡逆勢走揚，指數位置接近前波歷史高點。元大證券為協助投資人更深入了解東北亞市場，將於2022年8月31日至2022年9月2日舉辦東北亞企業巡禮論壇。

為期三天的線上論壇活動，將由元大投顧首席分析師顏承暉針對後安倍時代的東亞新局剖析日本經濟及市場趨勢，及由元大證券的ETF產品經理針對不同的日本ETF商品特性進行深入剖析。

日韓兩大市場重量級企業多達12家，參與企業之總市值高達37兆日圓(約8.5兆新台幣)，期望藉由本次論壇為投資人提供最新的投資趨勢觀點，實現「在地生活，全球理財」。

該論壇參與公司有：韓國代表性企業全球第二大DRAM製造商SK海力士，四家市值超過4兆日圓的日本企業，包含全球綜合性馬達製造商Nidec、全球第二汽車零件製造商DENSO、光學儀器大廠HOYA及全球最大氣動元件製造商SMC、亞洲最大化妝品巨頭SHISEIDO、巴菲特持股的日本五大商社之一丸紅及台灣AI獨角獸公司Appier。