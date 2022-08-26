緯創資通（3231）旗下AMR（Autonomous Mobile Robot）團隊25日攜工研院，與自主移動機器人聯盟AMRA（Autonomous Mobile Robot Alliance)，正式發布首份AMR產業技術安全標準─ 「AMRA-220 移動機器人安全要求、驗證與確效 ( AMRA-220 Mobile Robot - Safety Requirements, Verification and Validation)」，共同為善用科技與創意落實ESG理念努力。

AMRA-220工作小組由緯創處長段龍輝出任主席，具體定義移動機器人產品的基本安全設計要求，希望透過標準化讓各家產品有共通的依循規範，以確保人機協作安全，並提升移動機器人產品應用的安全性，加速產業發展與應用，同時促進AMR產業供需生態良性發展，推升產業整體競爭力，創造更大的商機。

AMR應用場域多元、功能需求各異，安全是各場域導入AMR 時的必要需求，產業標準與技術的精煉，仍然是產業不可缺乏的基礎。AMRA-220以通用的國際安全標準為基礎，彙整AMR的零組件、整機與應用技術經驗，標準明列AMR在設計時應考量的基本安全要求項目，包含減少危害的方法、驗證及確效，有助於製造商設計出更安全的產品，也能成為使用者評估AMR產品安全性的參考。

由緯創AMR團隊自主開發的Wifundity自主移動機器人，提供軟硬體整合與全智能解決方案，透過專業用服務型AMR平台架構，以通用模組化的彈性優勢，與各專業領域系統整合商合作，推出適用於不同面向、多元場域的功能應用，在日益複雜且多工型任務導向的場域中，讓營運的效益最大化，工作人員只要專注於更能提升價值的任務上，建構完整的智慧自動化服務生態圈，加速各個產業客戶共同開啟智慧升級並落實企業ESG政策。

Wifundity自主移動機器人日前甫榮獲「2022台灣精品獎」，其上層為功能性的應用平台，下層則是通用自主移動平台，可依不同任務部署或調整替換，從成本及作業現場調度而言，都具最彈性化的升級優勢，並以視覺化網頁管理系統平台讓一般使用者都能輕鬆學習上手，以因應敏捷化的商機趨勢或不可預期的作業調度需求。搭載光達、3D攝影鏡頭、超音波及紅外線感測器，安全導向的設計思維，可自主判斷環境特徵，自動導航定位與避障，達到安全無虞的作業環境。

依據工研院積極擘畫之「2030技術策略與藍圖」，緯創將持續在永續環境應用領域中，因應當前產業與未來 市場趨勢，結合機械、電子、資通訊、AI人工智慧等跨領域的研發優勢，開發機器人技術，協助產業邁向智慧製造，提升國際競爭力。