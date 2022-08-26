交通部觀光局馬祖國家風景區管理處與連江縣政府為提升馬祖觀光品牌形象，委由台灣旅遊交流協會，成立4大主廚輔導團隊，由國宴級主廚指導當地旅宿、餐飲業者提升餐點和服務品質，今日舉辦「卡蹓馬祖 饗食卡蹓味」馬祖美食發表會，邀請民眾在不同時節造訪馬祖，品嘗各季節限定的在地美味。

觀光局副局長林信任表示，馬祖食材有特殊性，依季節有不同的海鮮，透過時令的變化並經過師傅的巧手朝向精緻化。對馬祖美食的提升在未來開放國際觀光後是一個重點。

台灣旅遊交流協會請到4大主廚，包括國宴大廚宜蘭渡小月餐廳主廚陳兆麟、台北福華大飯店蓬萊邨主廚王永宗、美福飯店米香台菜餐廳主廚陳永華以及前華膳空廚行政總主廚陳玉彬，聯手組成美食輔導研發團隊，在既有馬祖傳統飲食文化基礎上，加以創新特色菜餚，例如馬祖老酒陳高、淡菜、海鮮、魚麵、紅糟、大白菜、白蘿蔔等食材都能入菜。

王永宗堅持手工自製食材演繹馬祖宴新空間，道道料理間將傳統與現代完美呈現。第一步「世代相傳」以酒香紅糟鵝肉、月桃水晶綑蹄、網紗鹽菜黃魚三道菜餚味覺層次豐富；第二步「枕戈待旦」以蜂巢海鮮、大餅牛肉呈現馬祖歷史形象與意涵；第三步「撥雲見日」是以百花盛世、太平燕、起士地瓜泥、紅糟蘿蔔糕4道特色菜餚音象徵時代的美好寓意。

國宴主廚陳兆麟以50多年在中式料理渾厚的底蘊，把馬祖可感受的各種風味，食材、色彩、口感、香氣、刀工、器皿，融合研發設計團體桌餐，包括什錦西魯肉、日月雙撇、馬祖老酒麻油雞湯、當歸鴨腿佐魚麵、鮮蝦米玉菜、金沙白帶魚酥、糖醋香蕉魚捲、醍醐鴨排、紅麴甜米糕、紅麴味噌醬。

陳永華推出5道一醬，分別為馬祖特色冷三拼（紅糟醉雞腿、如意纖淡菜、紅糟燜白玉）、紅麴牛肉湯、紅糟虎咬豬、蠶絲生菜鮮蘆魚、翡翠芙蓉蒸虎蝦，升級馬祖在地美食，也呈現米其林精緻質感。

陳玉彬主廚推出5道一醬異國料理，計有橄欖蒜香淡菜（佐馬祖囍餅）、高梁酸白菜燜燻肉（佐馬祖繼光餅）、磯煮淡菜蘿蔔、煎法式香蕉吐司（佐老酒無花果醬）、老酒無花果醬、優酪乳堅果燕麥，透過西式料理手法，讓馬祖小型餐飲業或咖啡甜點業者注入全新風貌。

連江縣副縣長王忠銘指出，馬祖有許多福州後代，「卡蹓」在福州話就是「來玩」的意思。馬祖擁有許多特色小吃，旅客到當地玩不用急，美食無法一次全部呈現，建議背包客、自由行前往旅遊，尤其當地治安特別好，是極佳的旅遊環境。