民進黨新北市長參選人林佳龍今再度續攻新北市營建廢棄物無處可倒及漲價議題，新北市環保局發布新聞稿批跳針，環保局長程大維表示，整頓五股垃圾山觸及到非法業者龐大利益，營建裝潢廢棄物處理的確不復以往，經市府團隊一番整頓，現已回到合法處理體系，無處可再「亂」倒，呼籲林佳龍還是回去好好做功課，不要一再跳針式地拋出自己不懂裝懂的說法，自曝其短。

程大維表示，新北市在輔導業者合法轉型過程中，目前處理價格已逐步回歸合理市場競爭機制，市面上如有號稱可低價收受營建裝潢廢棄物者，多數都與非法棄置、破壞環境有關，除造成環境污染外，後續清除復原往往須花費數倍代價，看不到的環境成本將由全民埋單。

程大維指出，新北市現有44家分類處理業可收受處理裝潢廢棄物，林佳龍如果不知道在哪裡，環保局願意跟林分享資訊，另外如果有業者不清楚哪裡有分類處理場，可來電環保局洽詢或至環保局官網查詢名單。https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article/Info?ID=7041。

此外，環保局也同步向新北市室內設計裝修商業同業公會求證，公會表示目前沒有業者反映裝潢廢棄物無處去的問題，請林佳龍還是回去做做功課，不要一再跳針式地拋出自己的疑問。

程大維並表示，存在數10年之久的「棧仔場」，並非只是長期存在於新北市的不合法問題，而是全國各縣市的相同問題，但只有侯市長願意正視這個問題，更願意面對去解決這個不合法問題，也因此新北市於2020年即全國首創報請環保署核准同意砂石棧場業者申請登記為簡易分類場，可收受本市家戶及非事業產生裝潢修繕廢棄物執行簡易分類工作，此管理制度獲環保署肯定。認為若新北市首創的簡易分類政策不好或是不妥，那綠營執政的縣市如台南市及桃園市何必效仿新北市？

程大維強調，整頓垃圾山觸及到非法業者龐大利益，現在營建裝潢廢棄物的確無處可「亂」倒，而是必須回到合法處理體系，請林佳龍不要狀況外地錯挺非法業者，然後一再用錯誤言論，抹煞市府「輔導合法、強力打擊非法」的努力與決心。