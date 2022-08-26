全案經專案小組開挖勘查後，發現上開土地遭回填大量營建混合物、廢電線、廢電路板、家電破碎物等廢棄物，汙染土地面積達2萬7636平方公尺，廢棄物多達2971噸，初估業者不法獲利至少新台幣400萬元以上。 (橋頭地檢署提供／林雅惠高雄傳真)

橋頭地檢署今年2月偵辦高雄市湖內區某魚塭遭回填廢棄物案件，經追查後發現有不法集團疑似以進行工程為由，趁機回填廢棄物，檢警調組成專案小組，全力向上溯源，經長期蒐證後，於8月24日搜索張姓業者、鄭姓及杜姓男子等人住處後，並傳喚張等人到案說明。

檢方認被告杜等3人涉犯廢棄物清理法第46條等罪嫌重大，且有串證及滅證之虞，均向法院聲請羈押禁見，法官開庭後裁定杜男10萬交保，其餘2人羈押禁見獲准。

專案小組調查發現，48歲杜姓業者於湖內區某3筆土地，欲進行回填工程，委由鄭男負責施作，疑似自去年9月中起，透過張男對外媒介他人將廢棄物運往該土地傾倒並收費，再由杜姓、鄭姓男子等人朋分利益。

全案經專案小組開挖勘查後，發現上開土地遭回填大量營建混合物、廢電線、廢電路板、家電破碎物等廢棄物，汙染土地面積達2萬7636平方公尺，廢棄物多達2971噸，初估業者不法獲利至少新台幣400萬元以上。

全案經檢察官漏夜訊問，認被告杜男、鄭男、張男等3人涉犯廢棄物清理法第46條等罪嫌重大，且有串證及滅證之虞，均向法院聲請羈押禁見，經檢察官鄭子薇全程蒞庭論告後，法院裁定鄭男、張男羈押禁見，杜男10萬元交保。

橋檢呼籲，事業廢棄物應委由合法業者處理，業者並應遵守相關清除、處理、再利用規定，妥善處理廢棄物及再利用，並確實申報去向，勿貪圖利益而觸法，自陷刑責並危害環境。