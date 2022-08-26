農委會為調整農作結構鼓勵稻農轉作，其中之一是硬質玉米，雲林沿海地區農民今年7月中播種後，遇到大雨發芽率很差，愈來愈多鄉鎮有相同困擾，農友擔心收割時不夠繳交，並且懷疑是種子有問題，希望中央提高收購價，雲林縣府今（26日）邀請農改場人員確認災情。

農委會以「綠色環境給付」方案推動稻田轉作，雲林縣選擇種植做飼料用的硬質玉米、青割玉米的農人不少，其中硬質玉米中央補助每公頃補助6萬元、雲林縣府加碼1萬元，保價收購每公斤9元，每公頃必須繳交2500公斤。

北港鎮一帶農民發覺今年硬質玉米出芽率低，只有6、7成，最低只有一半發芽而已，一開始懷疑是8月間連續強降雨導致，但其他鄉鎮也有類似狀況，加上有農民同時播種硬質玉米、青割玉米，青割玉米的出芽率有9成，農民質疑是否今年的硬質玉米種子有問題。

農民表示，硬質玉米的出芽率要有8、9成，收割才有利潤，這一期的收成量勢必減少，希望中央與縣府提供的補助照舊，並提高每公斤收購價格，且釐清到底是大雨影響或種子品質出問題，以免日後遭遇相同情況。

雲林縣政府於26日邀集台南區農業改良場、農糧署中區分署、北港公所人員到田間勘查確認災損，粗估田間缺株率約4成，已達救助標準，縣府將行文建議農委會列入農業天然災害現金救助。

農業處表示，北港地區登記種植的硬質玉米面積多達220公頃，依契作硬質玉米作業規範規定，硬質玉米經勘查不合格係因生育期間遭受天然災害，仍得核發全額契作補貼金，至於是天候或種子問題，勘查人員表示目前尚無法判定。

農委會推廣農民種植硬質玉米，今年全台二期作種植面積超過2萬公頃，創下歷年最高紀錄，北港登記種植220公頃，北港稻農為趕得及明年一期作如期種植水稻，大多在7月底、8月初種植，播種後不料遇到大雨。