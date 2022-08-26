《新月漫遊》用1520顆太陽能燈具妝點，成功挑戰金氏世界紀錄。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「2022光織影舞」的《宇宙之巔》展區，聲光科技的夢幻國度。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「2022光織影舞」光影藝術展，《新月漫遊》展區設計獨特的流光新月造型飄浮在北香湖中，並有「1520顆太陽能燈具」點綴，市府26日宣布成功挑戰金氏世界紀錄，是「最大規模的太陽能燈展示」。

市府表示，《新月漫遊》用1520顆太陽能燈具綴飾，成功以「最大規模的太陽能燈展示」（Largest display of solar lanterns），刷新高懸3年的金氏世界紀錄TM稱號，金氏世界紀錄官方肯定嘉義市政府團隊創下亮眼的紀錄。

市長黃敏惠表示，《新月漫遊》搭建湖中步道，首次讓旅客走入湖中欣賞「地表最大蛋黃酥」，還加了1520顆太陽能燈具妝點，表達「嘉義我愛你」，打破金氏世界紀錄，創造「屬於嘉義市的世界之最」，這是每一位嘉義市民的光榮與驕傲。

市府表示，《新月漫遊》作品由嘉義市政府、浩汎國際股份有限公司、國立台南藝術大學建築所B GROUP共同完成，金氏世界紀錄官方已宣布成功刷新「最大規模的太陽能燈展示」（Largest display of solar lanterns）金氏世界紀錄，打破2019年由澳洲南部高地植物園所保持1239顆太陽能燈展示的紀錄。

市府觀光新聞處長張婉芬指出，今年「光織影舞」首創「元宇宙旅遊故事」主題，用數位科技設計8大展區的光影藝術，營造如「未來科幻世界」的聲光效果，夢幻場景再度讓北香湖公園成為最熱門的打卡景點。

展覽活動會場設置3個出入口，遊客可依「順時針單一動線」遊園，《新月漫遊》、《宇宙之巔》展區有人數上限管制，依現場人員安排觀賞。