高雄左營地區連2天發生無預警停電事故，左營區博愛三路、崇德路、新庄仔路、大中二路、文府路一帶26日下午12時59分共造成7525戶停電，經查事故原因為白蟻咬穿地下電纜，導致民族變電所第45饋線跳脫，經過搶修後，目前已全數復電。

台電表示，民族變電所第45饋線26日12時59分跳脫，造成高雄市左營區博愛三路、崇德路、新庄仔路、大中二路、文府路一帶共7525戶停電。經查，事故原因為地下電纜遭白蟻咬穿，派員全力搶修後，已轉供電力，並於下午2點43分全數復電。