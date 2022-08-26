上海航交所公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續11周下跌，繼前一周下挫3.73％，本周再度重挫8.03％，來到3154.26點，其中，美西線跌幅更達到雙位數，大跌648美元，SCFI下周將面臨3000點的保衛戰。

第三季原本貨櫃輪旺季，全球受到通膨、升息等影響，大幅削減歐美消費力道，亞洲出口的到歐、美的貨量急速下降，導致近兩周SCFI跌幅擴大，本周挫低至3154.26點，下跌275.57點，跌幅8.03％。

在主要遠洋線部分，遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)較上周下跌648美元，跌幅高達11.21％，為5134美元；遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)為8801美元，下跌191美元，跌幅2.12％；遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為4441美元，較上周下跌347美元，跌幅7.25％；遠東-地中海運價每TEU(20呎櫃)運價5071美元，下跌412美元，跌幅7.51％。

近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)分別上漲11美元及12美元，為327美元及317美元；遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)下跌158美元，為591美元，跌幅達21.09％；遠東到韓國下跌27美元，為262美元。