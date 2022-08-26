工紙大廠榮成(1909)今日應邀召開線上法說，展望2022年下半年，財務長暨發言人王瑞榮表示，台灣營運需求穩健，中國大陸在造紙同業停機潮後，下游紙箱廠8月以來拉貨動能已見明顯提升，預期仍會有旺季效益，惟需求復甦趨勢能否持續仍有待觀察。

榮成上半年合併營收268.03億元、年增8.08％，創同期新高。但營業利益3.28億元、年減達85.43％，為近10年同期低點，毛利率10.04％、營益率1.23％探同期低點。在業外轉虧為盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利3.01億元、仍年減達78.81％，每股盈餘0.24元。

王瑞榮表示，去年7月二林廠新紙機投產，使今年上半年營收小幅成長。不過，公司8成營收來自中國大陸，因當地疫情影響終端需求下滑，但上海封城導致廢紙價格不降反漲，造成毛利率及營業利益明顯下滑，業外轉盈則主要受惠中國大陸政策補貼挹注。

王瑞榮表示，隨著上海封控影響在6月中後逐步減緩、中國大陸經濟逐步復甦，廢紙價格7月下旬已見明顯崩落，恢復較正常供需狀態。而榮成中國大陸造紙廠均設有發電系統，電力為自給自足，因此限電對整體營運影響甚微，主要為紙箱廠受影響。

展望下半年，王瑞榮表示榮成台灣獲利穩定，下半年旺季效益可期。中國大陸因上半年需求及工紙價格下滑、大廠庫存水位較高，使當地同業出現停機潮，供給減少有助改善市場供需。觀察8月以來廢紙及工紙價格均恢復穩定，下游紙箱廠拉貨動能已見明顯提升。

王瑞榮指出，中國大陸往年自9月起逐步進入傳統旺季，預期今年仍會有旺季需求，惟8月迄今的拉貨動能復甦能否持續仍有待觀察。資本支出方面，榮成今年上半年資本支出約10億元，主要為紙箱廠產能升級，全年估約23～24億元，但須視實際完工時程而定。

榮成啟動台商回台投資行動方案3.0計畫，預計3年投資35億元。其中，南崁廠及神岡廠分別投資3.5億元、5.31億元進行產線自動化智慧化升級改造，預計分別於第四季及明年首季完工，屆時紙箱產能將分別增加2500萬、7500萬平方公尺。

而榮成二林造紙廠則因應低碳造紙製程，規畫斥資25.65億元建置固體回收物衍生燃料（SRF）生質能鍋爐及中水回用，以達減煤及節水效用，提升生產效率、降低造紙成本。紙箱廠方面，目前長沙廠籌備中，台灣4座紙箱廠則進行擴建中。