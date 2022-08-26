他一句話「打臉林智堅」 林濁水４字吐實情

前新竹市長林智堅原代表民進黨參選桃園市長，但因論文抄襲被台大核定撤銷學位而退選，24日又被中華大學認定論文抄襲嚴重，民進黨台北市長參選人陳時中也被問及林智堅事件衝擊效應，陳時中回以「林智堅已經離開了」、「要平常心」，似乎和林智堅強調的「桃竹本就是共同生活圈，就是我的家，我不會離開」大相徑庭。對此前立委林濁水今（26）日就在臉書上直呼「真傷腦筋」，引發討論。

林智堅先前因被踢爆論文門事件，台大國發所與中華大學的論文與碩士學位都被撤銷。林智堅說，離開戰場是為了進到下一個戰場捍衛清白，未來會透過救濟手段，同時也強調「桃竹本就是共同生活圈，過去八年和鄭文燦市長交流緊密，就是我的家，我不會離開」，而陳時中24日接受媒體訪問時被問及是否有和林智堅說過話，他說，「沒有，我們現在都還在市政上面」。被問到林智堅論文雙殺，對台北市長選情有無影響？陳時中表示，林智堅已經離開了，每一件事情都可能對選情會有些影響，不過還是要平常心，努力用政見爭取大家支持。

而日前總統蔡英文也對於林智堅個人遭遇的冤屈，為大局希望切割戰場，避免選舉失焦，感到非常不捨，蔡英文認為林智堅個人是清白的，論文抄襲問題還是相信他。而今日林濁水在臉書上表示，「陳時中説他已經離開了，林智堅說我不會離開，總統說非常不捨」，這三人的反應讓他直呼「真傷腦筋」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「天天語無倫次，國家會正常也難」、「那請總統把智堅帶去總統府上班吧！」、「都嘛是政治話語而已！不用太去計較」、「那些沒價值只有金權力都該走，現在是越來越多」。