行政院核列明年度國防部主管歲出預算4151億元，較今年度增長12.9％。美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）今天在外交部外交學院發表專題演說指出，她注意到了台灣國防預算的增長，雖然遇到了一些阻礙，但這卻是維持區域安全與穩定的關鍵要素，唯有基本的防衛能力，兩岸之間才能保持健康的平衡。

布蕾波恩說，習近平推動解放軍現代化將造成兩岸戰力的失衡，現在中國持續侵擾台灣周邊區域，「這並非習近平和他的軍隊領導人一時做出的決定，他們準備這一刻很久了，只是在等待一個適合霸凌台灣的藉口。」

布蕾波恩認為，中國不但是在測試台灣對於解放軍侵擾的決心，也在測試全世界對於這樣暴力行為的容忍度。她強調，綏靖是不夠的，我們能夠阻止和扭轉全球威權主義崛起的唯一方法，就是盡我們所能確保威權主義失敗。對她而言，面對中國共產黨沒有中間立場，要嘛戰鬥，要嘛投降，「我選擇為自由而戰，而且我們將贏得這場戰鬥！」

她還說，美國和台灣的夥伴關係確實讓北京感到緊張，北京看到的美台關係並不僅止於建立在「交易」上，美台關係已經遠遠超越了中共想對美國與台灣所施加的限制。最重要的是，他們看到了美台共同努力的決心，這將導致中國在尋求全球統治這條路上的挫敗。

布蕾波恩指出，中國在1970 年代獲准開始加入國際組織，很多專家認為這將會以某種方式將北京變成一個全球性的團隊合作者，但如今看來在每個方面都被證明是錯誤的，作為一個團隊合作者從來都不是中國共產黨的目標，中共已經習慣了他們在聯合國、國際貨幣基金組織、世界衛生組織和其他主要機構的成員身份，利用他們的經濟建立自己的權力，並利用他們在這些組織以及「一帶一路」倡議等計劃中的影響力來欺凌和孤立他們想要控制的國家。