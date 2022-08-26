警方查扣到本票、球棒、手機等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

反悔不去東南亞當豬仔 男遭設局強拍裸照簽本票

北市一名24歲白姓男子，透過朋友認識22歲留姓男子，留男聲稱可提供機票、住宿等，安排白男到東南亞工作，月薪可達10至20萬元。白男一開始聽到優渥的薪資條件答應前往，但因最近不斷報導被誘騙至柬埔寨當「豬仔」 的新聞，令白男打消念頭，向對方婉拒前往。

不料，過幾天後，留男設局找了一名女子約白男到汐止山區看夜景，白男興沖沖前往，卻被留男等人持球棒毆打凌虐，宣稱為了安排他出國已先代墊50萬元，強拍白男裸照，並逼他簽下200萬元的本票及借據後才放人。

白男獲釋後立即向南港分局報案，因留嫌不斷催逼被害人辦理護照，想盡快安排他出國，專案小組加快腳步偵辦，24日分別在北市、新北、桃園等地，將留嫌等6人逮捕到案，查扣到本票、球棒、手機等贓證物。全案訊後，依恐嚇取財、傷害、人口販運防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並擴大溯源追查上游共犯集團。