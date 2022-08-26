台灣「羽球一姐」戴資穎26日在世錦賽女單8強對決泰國好手布莎南（BUSANAN ONGBAMRUNGPHAN），首局後段雖曾連丟4分被對手追成16平，但立刻回穩還以一波5比0攻勢，力戰44分鐘以21比16、21比9勝出，殺入女單4強。

戴資穎與布莎南過去14次交手，小戴以11勝3敗占據絕對優勢，包括從2017年丹麥公開賽以來，連續9次都獲勝，上次遭遇則是今年全英，小戴以21比19、22比20勝出。

兩人今在東京對決，小戴首局在5平後發動一波4比1攻勢，取得領先優勢，但16比12時突然卡關，讓布莎南連拿4分扳平。所幸小戴回穩並主動出擊，連續殺球拿下4分，最後將布莎南吊到後場後，以一記假動作滑拍過網得分，拿下首局。

次局小戴從5平後連得4分拉開領先，接著在對抽後突然打出一記剛好過網的繞頭切球，讓布莎南來不及往前，只能眼看球兒落地，在技術暫停以11比6領先。技術暫停後布莎南追回1分，接著小戴接管比賽，連得8分讓布莎南無力還擊，拿下對戰9連勝。