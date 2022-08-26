「新北市雲端智慧科技中心」正式啟用。（王揚傑攝）

「新北市雲端智慧科技中心」正式啟用。（王揚傑攝）

新北市政府教育局打造全國首座教育雲端智慧科技中心，新北市長侯友宜今（26）日至大觀國中揭幕啟用，侯友宜表示，新北運用大數據分析作為教育政策的方向，自2019年起投入超過30億更新全市各級學校資訊設備，未來可以利用大數據分析校務資訊、學生學習狀況等，也讓校務評鑑數位化轉型，盼減輕教師負擔，提升教學品質。

教育局長張明文今天親自上陣簡報，「新北市雲端智慧科技中心」是「未來智慧學校」的運籌中心，以視覺化呈現新北教育大數據，可全盤掌握各校基本數據，如學生健康、體適能及書籍借閱狀況，提供各校資料進行分析，打造適宜教學方向。

同時中心有全國第一套「教育報告與創新支持系統」，為學校進行有效的健康檢查，減輕過往校務評鑑行政負擔，學校經營報告書也能提供各校經營具體建議，提升教育品質。

侯友宜表示，新北市近年投入30億在智慧網路及班班有智慧教室，目前中大型學校同時可以有2000台的平板電腦同時上網，讓學校在網路使用上無阻礙，更重要未來4年要達成班班智慧教室。新北的智慧雲端科技中心將更精準地分析教育政策，即時調整所有的創新行政服務系統，讓所有的老師、同學們在學習上更快速。

教育局指出，雲端智慧科技中心將是教育新興科技探索、研發、實驗的場域，與業界科技大廠合作，不定時推出新興科技體驗，包含「1鍵Meet」、「LIVE直錄播教室」等。同時教師可在專為教學打造的空間，整合數位資源，建立數位教學新模式，提升學生學習效率。