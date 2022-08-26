大陸股市26日先升後跌，上證指數收跌10點。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）9,291億元。總結本周，滬指累計跌0.67％。

上證指數最多升20點或0.62％，高見3,266點後賣壓沉重，大市轉跌，最多跌13點或0.43％，低見3,232點，全日收報3,236點，跌10點或0.31％，成交3,975.56億元。

深指亦先升後跌，最多升105點或0.88％，高見12,210點，最多跌64點或0.53％，低見12,039點，全日收市報12,059點，跌44點或0.37％，成交5,315.91億元。

滬深300指數報4,107點，跌8點或0.21％；創業板指數報2,640點，跌27點或1.01％。

各類股個別發展，船舶製造股跌逾3％；煤炭股跌逾2％；石油、房地產股跌逾1％；金融、電力股偏弱。釀酒、酒店旅遊股升逾1％；水泥、有色金屬、化工、鋼鐵股回穩。