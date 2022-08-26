中國廣播公司因占有國有土地遭政府追討，2015年最高法院判決中廣位於新北市板橋8筆土地，所有權登記回復為中華民國確定，但因其中3筆土地中廣出售，交通部提告索賠，台北地方法院判決，中廣須返還不當得利9196萬多元，加計八里土地部分共9201萬多元。可上訴。

2004年陳水扁擔任總統期間，清查追討國民黨黨產，當時交通部發現中廣於新北市板橋區的機室，是政府代表國家接收的日產，原登記屬國有土地，早年分別由交通部和中廣前身國民黨中央廣播事業管理處接收管理。

國民黨營事業中廣在1985年，以管理機關變更為由，先將8筆土地先行變更由中廣管理，隨後向地政事務所申請移轉登記，將土地所有權登記為中廣所有。

但交通部認為，這些土地均為國有公用財產，依法不得處分，也不得以私法人為管理機關，當年的移轉登記無效，訴請法院索討土地，最高法院判決中廣須返還土地，但因其中3筆已出售，交通部提告索討不當得利，台北地院判決中廣須返還近億元。