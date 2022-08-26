賴香伶說，若鄭寶清最後沒參選，並有理想抱負願意支持她，還是滿期待有第三組聲音跟政見擘畫，讓市民有新的選擇。（賴佑維攝）

前立委鄭寶清外傳恐參選桃園市長，今天早上在節目聲淚俱下，國民黨桃園市長參選人張善政表示，他應該是在為民進黨現在已經沒有了當初創黨的靈魂而傷心。民眾黨桃園市長參選人賴香伶對於雙方是否合作，他則說，若他願意支持，是蠻期待有第3組聲音跟政見，讓市民有新選擇。

鄭寶清近日傳出恐參選桃園市長，今早參加廣播節目專訪，透露8月底前會公布決定，談及近期遭網軍出征，被民進黨支持者、黨內夥伴認為「背骨」，鄭寶清講到委屈處哽咽拭淚。

張善政受訪表示，看到他這個舉動，非常同情他，他應該是為民進黨已經沒有了當初創黨的靈魂而傷心。

對於鄭寶清可能參選，賴香伶說，這幾天確實也聽到很多傳言，經他們了解後，民進黨好像有在放這樣的話。賴香伶說，民進黨內的事情，不予置評，但若鄭寶清最後沒參選，並有理想抱負願意支持她，還是滿期待有第三組聲音跟政見擘畫，讓市民有新的選擇。