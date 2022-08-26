大陸觀察者網26日報導，中共中央紀委國家監委網站消息，日前經中共中央批准，中央紀委國家監委對第十九屆中央候補委員，山西省政協前黨組書記、主席李佳嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，李佳黨性原則缺失，組織觀念淡薄，紀律意識不強，在中共十八大（2012年）之前黨內選舉中，搞變相拉票等非組織活動，違規打探黨風廉政意見情況，違反中央八項規定精神，收受私營企業主所送貴重禮品，降為副省部級。

李佳嚴重違反中共黨的組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，並構成職務違法，應予嚴肅處理。鑒於李佳違反組織紀律行為發生在中共十八大前，且其能夠配合組織工作，如實說明本人違紀違法問題，主動上交違紀違法所得，按照懲前毖後、治病救人的前則，對其可予從輕處理。依據中共《黨紀律處分條例》、大陸《監察法》、《公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予李佳撤銷黨內職務處分；由大陸國家監委給予其政務撤職處分，降為副省部級；按規定調整其享受的待遇；終止其中共十九大代表資格；收繳其違紀違法所得。給予其撤銷黨內職務的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

此前，8月2日，山西省政協十二屆二十四次常委會議在太原舉行。會議依照《中國人民政治協商會議章程》及有關規定，通過了關於免去李佳政協第十二屆山西省委員會主席職務的決定。8月24日，政協第十三屆全國委員會常務委員會第二十三次會議在京閉幕，會議追認關於撤銷李佳第十三屆全國政協委員資格的決定。