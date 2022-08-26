許多民眾為了減肥採用減醣料理，即不吃澱粉，卻將水果當正餐，但醫師提醒，除了將造成營養不均衡，且可能越減越胖外，把水果當正餐吃，將造成脂肪肝、導致肝硬化，甚至產生肝癌。

敏盛醫院研究副院長江坤俊在「江P醫件事」中說明，水果當正餐有許多缺點，其中之一為營養不均衡，因為人體需要澱粉、蛋白質、油脂這3大營養素，但水果大多只有纖維素、維生素及礦物質，長期會導致人體營養失衡。

他並表示，水果當正餐更大的問題是，因為水果的糖分為果糖，其代謝方式與一般糖份不同，果糖一旦被人體吸收時，會直接運送至肝臟，再轉成三酸甘油脂，儲放於肝臟中，形成脂肪肝，導致肝臟發炎、肝硬化，甚至產生肝癌。

江坤俊表示，過去認為，肝癌主要是因B、C肝炎或喝酒所導致，但根據國健署的統計，二成肝癌患者來自肥胖的脂肪肝，但脂肪肝與果糖攝取也相關，而高升糖(GI)的水果，例如荔枝、龍眼等高升糖的水果，會讓脂肪產生速度加快，此外也因血糖快速上升，人體會加速分泌胰島素，導致血糖快速下降，讓人更快感到飢餓，因而再吃其他食物，因而越吃越胖。