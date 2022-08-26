新竹市水源國小創校45年，但校內沒有大型風雨活動空間，集會和各項體育活動常受限，新竹市府爭取經費新建水源國小活動中心，今年7月終於完工，預計9月底啟用。代理市長陳章賢日前也到水源國小了解施工情形，確保工程品質及驗收進度。

水源國小由於長期沒有活動中心及風雨操場，學生活動空間受限，校內的教學區及操場也被遊戲區阻隔，動線不流暢，更產生許多空間死角。

為讓學生有更好的環境，市府爭取中央經費，共投入超過8400萬元，新建1座新活動中心，也重整共融式遊戲場，後續也將啟動操場及前庭圓環周邊景觀等設施整建，推動新校園運動，為孩子打造舒適安全學習環境。

新建的活動中心為地上2層的多功能活動中心，總樓地板面積1895平方公尺，提供師生更多元使用及順暢的活動空間，包括架高活動中心，1樓設計為半戶外活動廣場，2樓則有舞台、羽球場，並增設3間活動教室。

水源國小校長陳桂里表示，校內國樂團表現優異，經常獲得全國冠軍殊榮，但一直以來都只能利用一般教室將學生分群分別練習，待新學期活動中心啟用後，除提供體育及大型活動使用，國樂團也終於有團練及展演場地。