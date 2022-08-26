「黑色大黃蜂奈米」（Black Hornet Nano）無人機

挪威和英國攜手，提供烏克蘭「黑色大黃蜂」（Black Hornet）軍用微型無人機，由於體積小，可以用來刺探俄軍。

據《新聞周刊》（Newsweek）25日報導，這些無人機小得能放在手掌中，據說是世上最小的軍用微型無人機，長寬為4英寸（約10公分）乘1英寸（約2.5公分），旋翼直徑為4英寸（約10公分），重僅16克。

這款無人機是由挪威Prox Dynamics所製造，但該公司2016年被美國菲力爾系統（FLIR Systems）收購。

而由挪威和英國提供的無人機套件包括無人機、零組件，運輸和訓練設備，價約930 萬美元（約2.8億台幣）。如今包括美、英、法、德等國在內，北約有19個成員國使用「黑色大黃蜂」無人機。其中最為人所知的，就是英美用它們在阿富汗從事特戰任務。

挪威國防部長格拉姆（Bjørn Arild Gram）說，這款用以偵察和辨識目標的無人機容易操作、堅固耐用，又難以察覺，特別適用於城市作戰。