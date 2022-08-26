今年美元一路飆升並創下20年新高，但由於聯準會料將維持鷹派政策立場，以及美國的經濟實力可望持續領先其他主要經濟體，還是有許多多頭押注美元將繼續走高。

今年以來美元指數上漲約13.5%，可望創下近40年來漲最多的一年；反之，歐元兌美元今年以來大跌約12%，並數度跌破平價關卡，這在過去20年從未發生過。

由於聯準會大幅升息以抑制高漲的通膨，以及俄烏戰爭與其他不確定性促使投資人轉進避險資產，美元搖身一變成為投資人萬無一失的押注。今年以來美元兌所有G10國家的貨幣均上漲，兌日圓漲19%、兌英鎊漲15%。

瑞士信貸集團全球外匯策略部門主管Shahab Jalinoos表示，過去約15個月以來，我們一直在看漲美元，雖然感覺有點久了，但我們從未找到改變的理由。

摩根大通分析師表示，美國最近的通膨和就業數據令人振奮，相較之下，歐洲和中國的越來越顯得脆弱，這是美元持續上漲的主要原因之一。

美國7月消費者物價指數（CPI）年增率為8.5%，較6月的年增9.1%放緩，而美國7月非農就業人口新增52.8萬人，遠遠超出市場預期，再加上失業率跌至3.5%的疫前水準，緩解該國經濟陷入衰退的擔憂。

但其他主要經濟體卻有不同的光景。英國央行警告，由於能源價格飆漲導致通膨率達到2位數，英國恐將在今年晚些時候陷入衰退。

英國國家統計局（ONS）日前公布，7月CPI年增10.1%，超出6月的年漲9.4%與市場預估的年漲9.8%，並創下自1982年2月以來新高。

受到俄烏戰爭與隨之而來的能源危機影響，現在歐洲的通膨率也逼近2位數。經濟學家認為歐洲可能陷入難以打破的「薪資物價螺旋式上漲」（wage-price spiral），這導致投資人不願買進歐元，即使歐元已經大幅下跌。

Neuberger Berman外匯管理部門主管Ugo Lancioni表示，歐洲最大的問題是能源，這導致美元上漲，並給歐洲貨幣帶來壓力。

另一方面，全球第二大經濟體中國在本月意外降息，以重振因疫情防控和房市危機而受創的經濟。

U.S. Bank Wealth Management資深投資策略總監Rob Haworth表示，聯準會為了抑制通膨而大舉升息使美元更具吸引力，這也使美國的債息高於許多已開發國家，而這樣的趨勢可能持續下去。Haworth表示：「我們沒有看到這樣的基本面出現變化，也就是在世界主要央行中，聯準會仍可能是立場最激進的」。

聯準會官員周四在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的央行年會上重申他們將繼續升息並將利率維持在高點，直到經濟確實擺脫通膨。

即使美元身處高點，但投資人仍然看好。路透社報導，根據美國商品期貨交易委員會（U.S. Commodity Futures Trading Commission）上周五公布的數據來估算，最近這一周來，投機客對美元的淨多頭部位增至133.7億美元，與2021年7月以來的多頭部位差不多。

Neuberger Berman外匯管理部門主管Lancioni表示，雖然他認為美元長期被高估，但也不敢貿然放空美元，「現在很難與美元對做」。