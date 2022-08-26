裕隆集團旗下裕融（9941）26日舉行法說會，聚焦高成長的經營績效，上半年合併營收達 173億元，在資產餘額增長帶動下，年增11.9％，稅後淨利31億元，再創同期新高，上半年EPS達6.3元，相較去年同期5元持續提升；ROA、ROE雙指標分別達2.57％、23.95％，經營效率優於去年同期。

裕融指出，上半年總體經濟雖受到地緣政治、疫情、升息等多重因素影響，裕融業績仍交出漂亮成績單，而在投資人關注的成長動能方面，基於中長期業務發展計畫，並滿足未來至少3年的業務成長資金需求，裕融辦理自上市以來首次的現金增資普通股案，共計發行5萬張，以每股150元發行。因各界看好裕融營運績效，投資大眾參與申購筆數共計191,597筆，中籤率僅2.2％，股款已於25日收足完成，並順利募集75億元，新股將於8月31日上市買賣。

裕融表示，本次現金增資主要用作充實營運資金、償還借款以強化財務結構，同時維持良好的信用評等，尤其在央行升息壓力下，裕融透過籌資工具配置及增加長天期固定資金部位，有效降低潛在的利率風險，另亦透過承作利率提昇及產品收益性調整，減緩利息增加之影響。

展望下半年，裕融指出，雖仍存在景氣不確定因素，裕融規畫持續透過人才招募與提升及數位轉型工作推動，輔以營運資金之有效運用，維持業績成長的實力。

裕融指出，海內外轉投資公司將保持高度運作彈性與效率，例如國內透過新鑫公司發展綠能事業，海外則針對二手車業務、醫療設備等做重點開發，適度避開地緣政治對產業面所產生之影響，並進一步擴大業績成長能量。

裕融日前也發布第三季財預測，預期整體資產餘額持續成長及高獲利性產品比重提升下，估計單季營收高標可達96億元、年增近19％，EPS最高則為3.67元，將優於去年同期的3元。

在上半年的穩固基礎下，搭配增資等成長策略布局，裕融樂觀全年整體績效將較去年更上層樓。