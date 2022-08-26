蔡家蓁在《我愛冰冰Show》挑戰性感唱跳。（中視提供）

李子森、杜忻恬在《我愛冰冰Show》合唱〈廣島之戀〉。（中視提供）

《我愛冰冰Show》本週特別企劃「卡拉愛金曲歡樂歌友會」。（中視提供）

陽帆、白冰冰主持的中視《我愛冰冰Show》27日特別企劃「卡拉愛金曲歡樂歌友會」，在開場「金曲45轉」所帶來的歌曲〈快樂森巴〉，讓白冰冰勾起回憶，原來這首歌是她與高凌風在20年前一同合唱，如今高凌風已經過世，但他的歌仍被大家傳唱，讓她感觸良多。

節目中最受觀眾喜愛的「螢幕CP」李子森、杜忻恬，2人合唱過無數情歌，這回挑戰經典曲目〈廣島之戀〉，演唱時還特別穿著同色調的情侶裝，唯美畫面讓時間彷彿瞬間凝止，白冰冰更直呼他們的唱歌功力展露無遺。

面對森恬CP，曾瑋中卻宣示主權大爆往事，原來他與杜忻恬是念同一間大學，2人在13年前就以合唱〈愛你的是我〉拿下校內歌唱比賽冠軍，白冰冰好奇提問：「那你為什麼現在把位置讓給李子森？」曾瑋中語帶哀怨：「因為李子森趁我不注意。」

《我愛冰冰Show》總是激出歌手的爆發力，蔡家蓁首度在節目上挑戰阿妹的招牌歌〈BAD BOY〉，她身穿馬甲背心大秀好身材，唱跳之外還現場劈腿，更在舞台上更衣，讓人看得血脈賁張，驚豔表演連陽帆都大讚「好看」。《我愛冰冰Show》每周日晚8點在中視播出。