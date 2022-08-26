鄧紫棋坦言曾遭網路暴力傷害。（華納音樂提供）

鄧紫棋坦言曾遭網路暴力傷害。（華納音樂提供）

鄧紫棋下月將推出新專輯《啓示錄》，其中新歌〈受難曲〉以暗黑編曲匹配爆裂唱腔，無情揭露網絡世界扭曲和陰暗的一面，歌詞痛斥現今網路暴力給人帶來的傷害，也是鄧紫棋從親身經歷出發所創作的歌。她坦言過去曾因網路上各種輿論及暴力中傷，甚至足不出戶，終日以淚洗面，所幸最終從這可怕的夢魘走出，也找到了面對的方法：「如果不開心的話，不要自己悶著，千萬不要鑽牛角尖，找你身邊的親朋好友們聊聊，要相信你是值得被愛的。」

隨著新歌上線，今（26日）中午推出的「音樂連續劇」的劇情走向逐漸明朗。本集MV繼續講述鄧紫棋飾演的「秋」和Carl（魏俊傑飾）的故事，她與Carl在現實世界相戀，當他們的戀情被偷拍曝光，火速登上新聞頭條，評論區各種嘲諷與謾罵刺痛著秋的心，她只能努力壓抑內心的波動來到拍攝現場繼續工作，尖酸刻薄的言語卻給她造成更深的自卑。

一場意外的車禍讓秋失去了愛人，網路暴力如同洪水猛獸一般淹沒了秋，她也喪失了活下去的信念，於是她在「樂土」創造了Gloria這個角色，從此沈溺於虛擬世界的快樂和甜蜜；《啓示錄》已發布6首歌曲，接下來的8首歌陸續於每周二、五在各大數位音樂平台上架，並於當天發布每首歌曲MV。