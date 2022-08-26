若要感情維持長久，除了互相體諒外，彼此的付出也應是雙向的，但有些人卻一味的奉獻，在愛情裡愛得很卑微。《搜狐網》近日分享3個容易被男友當傭人使喚的星座女，淪為愛情的奴隸，就算辛苦也覺得幸福。

1.天蠍座

天蠍女雖然給人冷漠的印象，但她們其實情感豐富，對於感情很執著，只要認定了一個人，不管感情中遇到哪些阻礙，她們都不會放棄，為了愛情可以付出一切，不論多辛苦都值得，甚至會收起自己以往的壞脾氣，變得非常順從，若遇到不夠體貼的男友，她們就容易淪為對方的傭人，經常被使喚，但天蠍女卻覺得這是愛的表達。

2.巨蟹座

巨蟹女天生具有母愛性格，她們喜歡照顧別人，在愛情裡也是如此，甚至會幫忙打理伴侶的生活起居，就算再累也不會埋怨，只要男友一個命令，她們就會隨傳隨到，淪為愛情的奴隸，但在她們眼中，卻覺得這是一種幸福，巨蟹女在感情裡愛得卑微，除了男友不夠懂得體諒外，另一方面也是她們自己縱容造成的。

3.金牛座

金牛女看起來性格成熟穩重，但一碰到感情，就會變得非常傻，因為她們情商不高，也不太善於討好別人，總是不知道該如何對別人好，只會盡可能地為另一半付出，希望以此討對方開心，甚至不惜委曲求全，對於感情很專一，只要認定了一個人，就是一輩子，就算經常被伴侶使喚，她們依舊樂在其中，也是另類的幸福。