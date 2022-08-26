大陸男星徐開騁24日被拍到去「新疆維納斯」古力娜扎家過夜，隔日他的緋聞女友張天愛PO出一段錄音檔控他是劈腿慣犯，而娜扎也遭外界砲轟是「小三」，但娜扎則轉發張天愛發文否認當小三；未料，娜扎鐵粉不忍了，痛罵娜扎永遠戀愛腦，爆料她為了談戀愛9個月不進組拍戲，讓人十分心寒。

徐開騁和張天愛當年因為拍攝電視劇《太子妃升職記》相識並爆出熱戀，但一直都沒有公開認愛，沒想到24日徐開騁被拍到去娜扎家過夜，遭外界質疑出軌，25日張天愛直接上傳和徐開騁錄音檔，指控他是劈腿慣犯；隨後娜扎也轉發張天愛PO文，並強調自己不是小三，「之前不是現在不是以後更不會是」。

不過，娜扎否認是小三的說法未能讓粉絲信服，有鐵粉心寒爆料娜扎永遠戀愛腦，「你以為上一任男友是誰我們不知道嗎？我們只是裝傻充愣幫你瞞天過海，談一次戀愛九個月不進組」，他們還幫著娜扎跟公司對抗，但看到她現在這樣裝死，讓越來越多粉絲不願意支持，痛罵娜扎真的蠢，「不管多少年過去都還這樣」。

許多網友看戲之餘也分享追星的看法，「明星私下談戀愛，站姐和大粉全都知道」、「戀愛腦真的沒救了」、「粉絲知道的真的很多」、「人身攻擊大可不必，人家拍戲或者談戀愛完全是自己的選擇」、「那就談戀愛去吧，戲給有事業心的拍」。