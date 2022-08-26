彭博報導半導體所需電力增加，到2025年台積電耗能將占台灣整體的12.5%。台積電今天表示，持續推進半導體高階製程技術，生產更先進、更具能源效率及更環保的產品，訂定全球營運100%使用再生能源、2050淨零排放目標。

美國媒體彭博（Bloomberg）報導指出，體積更小、能源效率更高的半導體所需電力愈來愈多，由於半導體先進製程之一極紫外光微影系統，需要大量電力才能運作，預料台積電耗掉的電力很快就會超過2100萬人口的斯里蘭卡全國所需能源。

彭博指出，2020年，台積電消耗的能源占台灣整體耗能6%左右，預期到了2025年將占12.5%。

對此，台積電下午回應表示，持續推進半導體高階製程技術，生產更先進、更具能源效率及更環保的產品，為地球永續發展盡一份心力。

台積電引述2020年工研院產業科技國際策略發展所（ISTI）模型推導分析結果，台積電每使用1度生產用電，能為全球減省4度電。

台積電指出，除了積極協助生產低耗能、高效率產品，也積極投入綠色製造，落實節能減碳相關作為，包括致力優化製程能源使用效率，同時和機台設備商合作開發新的節能行動方案。

台積電說明，2021年，累計超過159項節能方案通過驗證並導入新建廠區，持續邁向2030年平均機台設備節能效益20%的永續目標。此外，公司積極尋找節能機會，2021年執行8大類共499項電力節能措施，新增年節電量7億度，相當於減少35萬公噸二氧化碳排放。

在淨零排碳規劃，台積電重申訂定全球營運100%使用再生能源，以及2050淨零排放的長期目標，透過積極洽購再生能源，期盼以實際行動支持再生能源產業及相關技術在台灣蓬勃發展，並帶動產業採用效應，由內而外實現綠色製造的承諾。