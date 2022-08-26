神腦（2450）26日舉辦法說會，神腦國際策略長邱致忠表示，上半年受到大陸封控、烏俄戰爭及通膨等因素影響，手機買氣出現縮手，加上大陸封控造成熱銷機種iPhone 13第二季至第三季初缺貨，預期台灣2022年全年手機銷量約將落在520萬支，相較2021年全年547萬支，約將滑落5％，而整體手機銷售額估約衰退1成。

除此，消費者換機時間亦拉長，邱致忠表示，受到疫情影響，消費力下降導致民眾減少或延後購機，使得手機的換機周期由過去18個月延長至三年左右，消費行為亦有些改變，消費者減少出門購物，中華電信門號續約用戶多採線上、或者線上預約再到門市購買空機。

搭配4G/5G資費的合約購機、以及單買手機的空機比重也產生變化，2017年合約購機、空機比重約6:4，合約購機比重高於空機，2018年電信三雄推動499雙飽資費方案之後，合約購機與購買空機比例調整為5:5，2019年3G轉4G購機優方案，拉抬合約購機比重再度上升並高於空機比重，約落在54:46，2020年之後受到疫情影響，合約購機、空機比重又回到5:5，今年上半年搭購5G合約購機、購買空機比重49:51，預期這波疫情減緩後，合約購機比重應會有所上升。

神腦觀察指出，就整體市場來看，今年上半年受到大陸封控、烏俄戰爭及通膨等因素影響，使得買氣略有衰退，第二季至第三季初國內整體市場手機銷量較去年同期減少4％。

iPhone 14新機即將在台灣時間9月8日發表，邱致忠認為，iPhone 14新機預期會有很多亮點及新功能，果粉應該很期待，可望鼓動新一波換機潮，下半年國內整體手機市場買氣應該會優於上半年。

今年2月至6月，國內手機單月銷量均不到40萬支，7月雖勉強突破40萬支來到41.5萬支，較6月的37.2萬支成長12％，但神腦預期2022年全年手機銷量將落在520萬支左右，與去年547萬約衰退5％，銷售額估約衰退1成，主要因為iPhone 13受到大陸封控、疫情影響，第二季出現缺貨造成iPhone 13銷量減少所致。