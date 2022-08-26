這樣的信件你看得懂嗎？高雄一名媽媽分享兒子小時候在幼稚園寫的感謝信，信封上的收件人和地址全是注音，讓許多人看了「霧煞煞」，沒想到郵差居然能正確翻譯成中文並送達目的地，讓原PO笑說，「郵差當年收到這一批信件，臉上應該是無限的白眼」，網友看到信也忍不住大讚「太猛」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，日前整理家務時，意外找到了一封信，讓她忍不住會心一笑。原PO表示，這是兒子就讀幼稚園時老師出的作業，要求孩子寫一封給父母的感謝信，並直接寄回家裡。

照片中可見，收件人地址寫著「ㄍㄠㄕㄍㄤㄕㄢㄑㄩ」，讓原PO笑說：「郵差當年收到這一批信件，臉上應該是無限的囧、無限的白眼」，令人佩服的是，郵差不僅成功拼出「岡山區」收件地址，還在旁邊用藍筆註記。這段回憶讓原PO相當珍惜，感嘆：「一晃眼小少爺要升高二了，這封信…身為阿母的我，會繼續存留」。

信封上全寫注音，沒想到郵差居然能破解，將信件送到正確的地址。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出引起網友討論，紛紛留言表示，「好有紀念價值」、「好可愛，郵差太猛了」、「郵差想問：這是那間幼稚園出的主意」、「郵差杯杯在寄的時候也會心一笑吧」、「完全看不懂，給郵差一個讚，順便加薪了啦」，另外，還有一名超過17年資歷的郵差回應：「其實我們很歡迎這種手寫有溫度的信件，拼注音沒什麼，比起國外網購留英文地址的簡單多了」。