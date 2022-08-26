警方查扣到大陸地區金融卡129張、金融金鑰77個等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

大陸上海一名俞姓被害人，日前遭詐欺集團誘騙投資虛擬貨幣，痛失570萬人民幣、約台幣2565萬元，上海市公安局獲報展開偵辦，發現金流疑似與台灣有關，遂透過兩岸共打機制提供情資，刑事局偵查第一大隊與台中市刑大、台南學甲分局等單位組成專案小組，報請台中地檢署指揮。

專案小組循線追查，鎖定以林姓男子為首的詐欺洗錢集團，發現嫌犯的據點分散於台中市西區的商辦大樓內，由集團成員收購大陸人頭帳戶回台後，從事金流洗錢工作，經長期跟監蒐證鎖定該集團所有據點，連續進行三波的溯源打擊行動，先將林嫌等7人逮捕到案。

警方在執行搜索期間，另外發現廖姓男子等7人負責維運賭博機房，架設多個賭博網站，並介接賭博系統到大陸地區，供不特定人參與賭博；第二波將賴姓機房幹部查緝到案，最後再查獲機房盧姓金主等3人到案，合計共有18名嫌犯落網，查扣到現金1053多萬元、電腦主機5部、電腦螢幕14個、硬碟5個、行動電話37支、IPAD平板、大陸地區金融卡129張、金融金鑰77個等贓證物。全案訊後，依詐欺、賭博、洗錢等罪嫌移送台中地檢署偵辦。