龍眼與荔枝雜交，中國大陸推出新水果「脆蜜」。（取自華南農業大學官網）

中國華南農業大學劉成明教授團隊，已經育成世界首個龍眼與荔枝雜交的新品種水果「脆蜜」，其果肉嫩脆，完全無渣，糖度達20至24%，近日已通過廣東新品種審定，在廣州種植生產。

華南農業大學微信公眾號25日發布，2022年晚熟優質龍眼荔枝屬間雜交新品種「脆蜜」現場觀摩品鑒會23日在廣州從化舉行，育種團隊負責人劉成明指出，脆蜜是世界上第一個龍眼和荔枝雜交的新品種，具有成熟期晚、果大質優、生長勢強、抗寒性強、適應性廣等特點，具有較大的發展潛力。

龍眼和荔枝在分類學上分別屬於龍眼屬和荔枝屬。脆蜜是以石硤龍眼為母本，以紫娘喜荔枝為父本，透過屬間雜交育種的方式，選育出的一個新品種。

劉成明說，脆蜜兼具石硤龍眼和紫娘喜荔枝的一些優點，其果肉嫩脆，完全無渣，糖度高達20至24%。

至於這個雜交品種究竟是荔枝還是龍眼呢？劉成明解釋道，脆蜜仍然是一個龍眼品種，不過其果肉很嫩，這點與荔枝類似；另外，脆蜜果皮的龜裂片很明顯，呈疙瘩狀，這也是荔枝才有的特點。

據發布，劉成明教授團隊經過15年的時間才育出新種。2017年，團隊開始佈局區域試驗。目前，脆蜜在廣東潮州、湛江、廣州從化、清遠連州、四川瀘州和重慶永川等試驗基地均表現良好。幾天前通過廣東省新品種審（評）定的現場鑒定，目前已在廣州從化種植生產。

華南農業大學教授、團隊首席專家黃旭明表示，目前龍眼品種結構比較單一，脆蜜以其晚熟性和抗寒性可以使龍眼產區北移，擴大產區，拉長產期，將來中秋節也能吃到廣東龍眼。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110826