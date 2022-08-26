亞泥(1102)子公司四川亞東水泥有限公司公告配合限電措施停產說明。亞泥指出，子公司四川亞東水泥有限公司接獲主管機關通知，因川渝地區受極端高溫天氣影響，啟動有序用電方案，停供工業生產用電，該公司配合停工。
亞泥表示，在確保安全的前提下，繼續做好設備維修保養及員工防中暑工作。另，除要求各部門在留存必要人力外，其餘同仁排定計劃休假。
四川亞東水泥維持少量發貨，保供重點客戶。目前對公司財務業務尚無重大影響。
亞泥(1102)子公司四川亞東水泥有限公司公告配合限電措施停產說明。亞泥指出，子公司四川亞東水泥有限公司接獲主管機關通知，因川渝地區受極端高溫天氣影響，啟動有序用電方案，停供工業生產用電，該公司配合停工。
亞泥表示，在確保安全的前提下，繼續做好設備維修保養及員工防中暑工作。另，除要求各部門在留存必要人力外，其餘同仁排定計劃休假。
四川亞東水泥維持少量發貨，保供重點客戶。目前對公司財務業務尚無重大影響。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。