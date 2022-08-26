臺鹽(1737)今(26)日下午舉行法說會，持股66%的臺鹽綠能公司，占營收比重達31%，總經理陳世輝說，臺鹽綠能朝向公開發行為已確立的方向，並委由國票證券輔導中，而明確的公發時程將在明年進一步確定。

臺鹽海洋鹼性離子水7月出現單日銷售成長逾4成的銷售紀錄，出現貨運車在臺鹽工廠排隊等載水的情形。陳世輝說，以全台整體水市場的銷售來看，並沒有大幅度的成長，但是在機能水方面，消費者越來越能接受，無論外出或在家需求都很高，未來成長性還是樂觀以待。

臺鹽綠能成立於2018年，臺鹽持股達66.75%，以去年度臺鹽合併營收40.96億元來看，其中臺鹽綠能貢獻營收超過12億元，占營收比重31%。

臺鹽綠能因臺鹽土地活化及啟動太陽能光電場新投資事業，營運有所改變正在進行組織調整。原本臺鹽綠能最主要營運模式屬能源技術服務，並非電業投資，而是協助國內外大型電業投資商完成電廠投資，從土地整合到場域設計，包含未來合法安全的工程(EPC)實現，到完成後20年案場的維運等一條龍服務提供。

調整中的臺鹽綠能今年營收比重能否還占臺鹽3成以上，陳世輝則指出，臺鹽綠能今年下半將有嘉義的案場完工可認列營收，不過，臺鹽海洋鹼性離子水7、8月市場供不應求，推升營收暴增創銷售新紀錄，並帶動臺鹽的營收成長，臺鹽綠能今年營收貢獻占比還無法推估。