盛弘(8403)今(26)日與台灣經濟研究院合作舉辦「2022桃園智慧醫療城市論壇」，邀請民進黨鄭運鵬、國民黨張善政、民眾黨賴香伶三黨市長候選人出席，暢談桃園智慧醫療城市的願景，與產學研先進共同擘劃健康宜居宜業發展藍圖。

盛弘醫藥集團楊弘仁董事長指出，COVID-19疫情加速智慧醫療發展應用，敏盛醫療集團整合各事業體，以數位轉型和AIoT重新定義醫療健康服務的模式和範疇，引入國際醫療商場(medical mall)的概念打造「敏盛智醫城(smart medical city)」，建立數位大健康一站式服務，包括科技健檢、智慧醫療、線上照護、健康蔬食、自然醫學等內容，提供民眾無論是居家或外出，由裡到外全方面整合式的醫療照護，並將同步將廣邀電子業及生醫新創公司進駐，打造元宇宙醫療場域及體驗中心。

楊弘仁董事長表示，座落於桃園市火車站商圈的「敏盛智醫城」整合集團旗下的躍獅智慧藥局、敏盛醫院智慧門診、哈佛健檢與基因檢測等，未來也將拓展醫美、養生、抗衰老、樂活等服務，搶攻亞健康族群健康商機，且由於從星級飯店轉身為醫療服務場域，因此，智醫城中的盛雲康寓也提供200多間酒店式公寓房型，邀請全齡使用者共同來健康Long Stay。

今日論壇中同步邀請精準健康、康健基因、均泰生物科技、台灣大學團隊、陽明交通大學團隊等針對「以精準醫療打造預防保健新時代」議題進行對談。精準健康為盛弘醫藥集團之子公司，為集團跨足高階健檢，也是為台灣首創-預防醫學健康服務公司，致力於成為台灣大健康產業的領航者。除了提供高品質且多元的健診服務，主要服務為「基因檢測」服務，經由檢測多個單核(甘)酸多態性（SNP）位點，大數據分析並建立風險預測模型，提供消費者完整且全方面預防醫學與精準醫療的服務。

精準健康今日同步宣佈與英華達「全家寶」建立合作夥伴關係，將由英華達提供「全家寶」予大園、觀音工業區工廠使用，當員工透過「全家寶」進行量測後，即會自動將數據上傳至精準健康「HealthBee數位健康平台」APP，廠區員工即可透過APP即時掌握個人健康數據，並可在線提供專業醫療團隊的健康諮詢，協助提升職場健康照護品質，為企業經營績效加分！