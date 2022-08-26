受到美國高科技股大漲影響，26日台股加權指數開盤開高，指數反彈至5日線附近，不過，由於整體量能不大，市場關注美國聯準會主席對利率後續看法，指數漲幅收斂，終場加權指數上漲78點，收在15,278點，成交量為2,103億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，美國第二季實質國內生產毛額（GDP）季增年率修正值報-0.6％，較第二次預估上調0.3個百分點，優於市場預期的-0.8％，前值為-0.9％。

雖然美國第二季實質GDP超預期上修，不可否認的是，美國仍處在技術性衰退之中，經濟前景仍不容樂觀，因此，日前白宮也下調美國經濟最新預測，將今年GDP成長估值由3月預估的3.8％大砍至1.4％。

下調理由包括Omicron變種病毒疫情復燃、俄烏戰事延燒，以及通膨與利率高漲帶來衝擊，在通膨高漲下，白宮亦上修2022年通膨預測，從3月份預估的2.9％調升至6.6％，此水平與市場預測相符。

因此，雖然通膨有機會在近期觸底，但預期到年底下滑速度仍不大，9月美國聯準會有機會維持鷹派升息態度，對於市場資金仍不利。

美元近期出現高檔回檔整理，但指數仍維持在月線之上，使得亞幣近期出現維持弱勢，台幣表現也表現弱勢，已經貶破30元整數大關，預期美元維持在月線之上，台幣短期間仍維持弱勢，不利資金進入台股。

法人態度部分，外資期貨未平倉多單出現減碼，不過，現貨市場受到國際股市大漲出現回補，本土投信在集中、櫃買市場出現買超，政府基金近期也在大致維持買超，但幅度不大，整體法人態度上偏向正向。

信用交易面上，融資在近期仍持續觀望維持在低檔，融券餘額也持續攀高，散戶信心相對薄弱，綜合資金、法人與散戶態度來看，整體多方占優勢，台股具備反彈契機。