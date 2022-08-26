開發金控表示，開發金控上半年稅後淨利136.2億元，而中國人壽上半年稅後淨利新臺幣135.3億元，是貢獻最多的子公司，中壽在上半年對開發金控獲利貢獻也較去年同期增加12.1億餘元，成長了58％多，主要是因中壽在今年已是開發金100％子公司，去年同期只認列35％、56％。

中華開發金控26日舉辦2022年第二季法人說明會，對外公布財務表現及整體營運報告。開發金控2022年上半年稅後淨利為新台幣136.2億元，於金控同業中位居第四，每股盈餘達0.81元。

開發金表示，面對全球金融市場波動，中國人壽審慎管理投資組合，維持穩健的投資收益，且持續提升傳統型分期繳商品佔比，新契約價值利潤率達35.9％。另凱基銀行2022年上半年稅後淨利為新臺幣28.8億元，在利息收入的帶動下，年成長達27％並持續優化放款組合，淨利息收益率也提升至1.43％。

凱基證券上半年稅後淨利為21.4億，在股權與債券承銷業務維持領先地位。不過，上半年仍受到交易量下降以及利率變動的影響，對於未來展望，這樣的調整會到2023年上半年，所以對於股市交易量仍維持較保守看法，對於交易方面，也採取謹慎、保守作交易操作，即使近期有反彈，但調整期會到明年上半年。

至於中華開發資本上半年因資本市場震盪造成未實現評價損失，上半年淨損為15.8億元，開發金表示，但預期下半年可望重啟獲利動能。

除財務穩健成長，開發金控也表示，該金控積極推動永續淨零，將淨零轉型策略融入業務發展，各子公司更藉由綠色金融商品與服務，發揮金融業影響力。截至今年6月底，中國人壽國外綠色債券投資餘額達245億元；凱基銀行5月推出綠色存款專案，獲企業客戶支持，目前已累積逾40億存款；凱基證券長期透過股權及債券承銷等多元業務推廣永續金融，累計綠色籌資金額已逾470億；中華開發資本亦藉由新能源投資等規劃，協助永續產業發展。

開發金控總經理龐德明表示，開發金控將持續落實ABCDE五大策略，以面對外部環境的波動及不確定，日前也推出員工福利信託持股計畫，以實際行動鼓勵員工參與公司經營績效成果，實踐「首選雇主」（Become Employer of Choice）的願景。