受高房價影響，購屋面積縮水，今年前七月建物買賣移轉的平均每棟面積已減至31.7坪；然而繼承不動產平均每棟面積達41.8坪，出現「繼承比買的更大間」的現象，繼承而取得不動產比買賣取得的不動產大出10坪。

內政部統計月報顯示，過去六年間，反應房價節節高升，購屋人在控制負擔的考量下，平均每件買賣移轉不動產面積幾乎逐年縮水，從2016年時的34.2坪減少至今年的31.7坪，六年來減少了2.5坪；然而繼承不動產近年多維持在40～42坪間。

2025年後我國就要進入超高齡社會，老年人口佔比超過2成，且還會持續攀升，連帶國內的不動產市場也產生明顯改變，包括今年前七月的繼承移轉持續創下同期新高，未繼承的土地與建物面積也持續攀升。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，2025年將進入超高齡社會，連帶國內的不動產市場也產生明顯改變，過去一段時間平均每10個人死亡，約就會伴隨3件的建物繼承移轉登記發生，隨人口老化趨勢加快，現在已經進入「生不如死」的年代，繼承已經是愈來愈多5、60歲族群會遇到問題。近年不動產繼承移轉持續創下同期新高，未繼承的土地與建物面積也持續攀升。

曾敬德指出，早年長輩買的房子，雙北以外多都為面積較大的透天產品，繼承取得面積比較大，尤其現在很多市場上銷售、條件不錯的不動產，有些是繼承後因為分家產才拿到市面上出售，如熱門商圈的金店面，當長輩在時，幾十年可能都穩定收租，長輩不在才對外出售，換成現金後可以較為公正的分配給所有繼承人。

繼承屬於世代間的財富轉移，但早年長輩孩子生得多，要辦理繼承時，很容易出現親屬間意見不同的問題，加上房地合一稅上路後，長輩取得不動產的時間更為關鍵，不動產繼承除了「人」的問題，「稅務」也成為新的課題。