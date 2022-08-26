美中傳出就中概股審計問題達成共識之後，市場人氣升高。繼港股周四下午急升之後，周五高開170點，收盤升1%。

周五香港恆生指數收盤上漲201.66點或1.01%，為20170.04點，重返2萬點大關。國企股(H股)升72.10點或1.05%，為6920.99點。

科技指數上揚0.79%。阿里巴巴升2%，小米升3.2%，美團升2.6%。

據外電周四的報導，消息人士透露，美中正要達成協議，允許美國會計單位赴香港，審查在華爾街上市的中企的審計紀錄，一年多的僵局可望突破。

北京汽車升14.8%，報2.33港元；媒體稱，小米正與北汽談判，商討電動車製造事宜。

龍湖集團大漲5.7%，報26.7港元，為表現最好藍籌股。該房地產開發商公布中期股東應佔溢利為年增0.82%；並稱預計全年的供貨將達4000億人民幣。

建發國際升15%，報16.18港元。該房地產商本周稍早證實董座遭廈門當局調查之後，周五宣布趙呈閩接任董事會新主席。