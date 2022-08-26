文化大學今(26)日進行第九任校長遴選投票，校方在剛才對外公告，由現任文大研發長王子奇當選，將報請教育部核准聘任。

文化大學本次校長遴選，依舊是校內派系不斷角力，人事運作複雜，最後階段由董事會在台北商業大學前校長張瑞雄與王子奇展開投票。

文大表示，本屆校長遴選，由遴選委會員遴選及董事會圈選進行兩階段工作。校內董事共11人，今日出席董事會圈選流程有9人，其中1人請假，1人迴避，王子奇獲9席董事支持。

文大董事會說明，新任校長王子奇為文大化學工程學系學、碩士，台大化學工程學系博士，現任文大化材系專任教授兼系所主任、文大研發長等職。

面對少子化海嘯衝擊對私校帶來的嚴峻挑戰，文大董事會指出，未來除了基於〈財團法人中國文化大學捐助章程〉規定等董事會權責，對學校預、決算，以及校務、計畫、重要規章進行必要審議與監督外，將充分授權新任校長進行校務必要改革，董事會也期許新任校長勇於承擔、積極任事、維護校園和諧並保障全體教職員工生權益，為文大邁向下一個60年奠基。

由於近期公布的分發入學招生人數，文大缺額為全國最多，校內教師十分憂慮，如果新任校長資歷與專業性不足，恐怕無法帶領在招生領域突圍，勢必衝擊學校經營。

在校長遴選結果出爐前，校內教師大多掌握到消息，董事會支持王子奇當選，但王子奇的行政與招生經歷不足，引起基層教職員工的強烈憂慮。

一名文大教師說，董事會對於每屆校長遴選都是「政治考慮」，這次也不例外，從來沒有跟基層教師討論過，完全忽略基層員工的想法，至於王子奇未來是否能有一翻作為，至少能為學校解決招生困境，各界都在看。