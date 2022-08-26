永慶不動產三重重新集美加盟店協理曾鈺洋，自嶺東技術學院商業設計系畢業後，就開始擔任商業產品攝影師，後來因為想要成立自己的攝影公司，開始接觸印刷業務工作，因緣際會接洽到信義房屋總公司人員，而對房仲業務工作有所認識。後來，竟放下了自己開公司的夢想，加入信義房屋。

房仲生涯20年，經營重心一直以新北市三重地區為主，2003年加入信義房屋、到2016年之間，他的業績在三重地區基本上都維持區域Top 1，業績始終名列前茅。

在信義房屋待了15年之後，決定進入加盟體系創業，曾鈺洋一開始就決定加盟大品牌，除了「永慶不動產」沒考慮過其他加盟品牌。永慶不動產也讓他的人生翻轉，今年1-7月的業績，更較去年同期大增7成，交出亮眼成績單。

有了集團科技工具及聯賣制度的支援，讓曾鈺洋團隊表現不受疫情影響，業績反而較去年同期大增7成！（圖/ 永慶房產集團）

不受疫情衝擊 業績大增7成

曾鈺洋分享，轉換到永慶不動產後，明顯感受到差異，例如：前東家有很多是因為看到形象廣告過來的客戶，屬於比較價格型的客人，忠誠度相對低；但永慶不動產的經紀人會積極經營個人品牌，只要客戶覺得服務好、夠專業，後續有不動產交易需求就會固定找同一個經紀人服務。而且永慶房產集團品牌形象強而有力，系統、數位工具的加持，及聯賣帶動的合作，都能讓品牌好感度延伸至經紀人。

加盟永慶不動產也讓他業績和年收入大躍進，嚴峻疫情也未影響到他的績效，今年3月份單月業績達到900多萬元，其中有300多萬是來自他的貢獻；而今年1-7月業績、成交件數比起去年同期雙雙大增7成以上，聯賣業績也持續攀升、是去年同期的3.6倍；個人年收從過去約300多萬元，現在不含分紅都有400多萬元！

能夠在疫情之下有好表現，他歸功於永慶不動產提供的眾多科技工具，其中<實境找房>服務助攻效果一流。早期經紀人需要一步一腳印、帶著客戶四處看屋，客戶也透過這個過程中慢慢找到自己心中的理想房子；但現在客戶可以直接透過<實境找房>功能，在線上以720度全景查看房屋內裝，不用出門就能在搜尋過程中釐清自己真正想要的房子模樣，最後鎖定幾間真正心儀的物件，再請房仲帶看進行最後確認，不僅省下大把看屋時間，成交效率也大增。

另外，永慶加盟四品牌的聯賣環境也讓他的事業版圖擴及全台各地，遠到台南、高雄都有成交過。曾鈺洋興奮地說：「永慶不動產的聯賣環境，能跨店、跨區、跨品牌，提供比直營體系更寬廣的銷售空間。」

「這在前東家很難做到，因為信義房屋主要都開在都會區，若該區沒有信義房屋，幾乎就沒有機會了。反觀永慶房產集團加盟四品牌在全台各城鄉都有加盟店，且四品牌全台都能聯賣合作，彼此遵循統一規範，這幾年全台各地都成交過。」

曾鈺洋堅持誠實服務理念，以誠實和良心為中心，帶領團隊穩定前進。（圖/ 永慶房產集團）

堅持誠實服務理念是成功關鍵

此外，堅持誠實服務的理念，也讓曾鈺洋持續贏得客戶信任！就像今年三月的成交案，屋主在一開始要委託時，找他跟信義房屋經紀人同時估房價，曾鈺洋根據完整揭露至門牌的實價登錄成交行情、及周遭近期內成交行情，提出建議售價，沒想到老東家經紀人卻開出高於行情近50%的銷售底價。讓他大笑表示，「當時我直接建議客戶專任委託三個月給信義房屋，但也提醒客戶絕對不能降價，三個月後再來找我，無論一般委託或專任委託都可以，自己只需要一個月就能成交。」

後來，這名客戶果然回來找他簽下一個月的委託案，他只花一個星期就成交到客戶理想價格，而且溝通過程是買賣雙方跟房仲經紀人同在一個空間內直接溝通，除了屋主覺得非常信任，給足服務費，買方也開心，佣金同樣全給，成功達到多贏結果。

個人工作信念與「先誠實再成交」不謀而合，讓曾鈺洋在永慶不動產如魚得水！他也誠心建議想要創業的房仲夥伴，房屋買買是多數人一生中最大支出，房貸一背就是十年、二十年起跳，不能只是為了賺錢、短期利益而加盟，要以誠實和良心為中心，唯有如此事業才能做得長久，帶領團隊穩定前進。