2022九合一選戰逼近，各候選人針對各項議題提出論點，國民黨高雄市長參選人柯志恩適逢國際狗狗日，提出對寵物環境的相關看法，根據數據顯示，高雄是全國第5大的寵物城市，但高雄的陪伴動物管理卻有諸多不足之處，甚至因此衍生寵物與民眾的衝突。

柯志恩表示，根據農委會推估2021年數據，高雄家犬數量約有10萬、家貓則達8.8萬，是全國第五大的寵物城市。但在毛小孩數量成長的同時，高雄的陪伴動物管理機制卻有許多不足之處，甚至因此衍生寵物與市民、飼主與非飼主之間的衝突。

柯志恩指出，新北、桃園和台北現有加規畫中的寵物公園均約達20座，而高雄目前僅2座，平均每5萬隻狗分配到1座寵物公園，數量遠遠不足。且考量現今生活型態，高雄需要社區型的活動區。而中正狗公園曾被學者專家批評是訓狗場不是狗公園，因此不只寵物公園數量要提升，質量和安全也必須顧及，最後，去年市議會公聽會曾揭露過高市府每位動保員須負責1萬多隻寵物，有嚴重人力不足的狀況發生。

柯志恩對寵物環境友善管理提出相關解決政策，以科學化方式增設寵物公園與活動區，針對寵物分布精確調查，以密度和交通來規畫增設寵物公園及社區型活動空間，並訂立「民間推動設置寵物公園與活動區辦法」，參考動督盟指標，訂定「寵物友善空間設置標準要點」，提升寵物空間相關軟硬體的安全標準，且增加動保預算，重視動保行政，從資源和人力上強化高雄動保的質與量。